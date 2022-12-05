〈走進中國〉人民幣4.72兆！未雨綢繆 中國民眾預防性儲蓄激增

「存款推薦哪家銀行？理財實在是操不起心了。」

在某社交平台的投資理財小組中，關於存款的討論增加。自今年初權益市場經歷調整以來，部分風險偏好較低的投資人，將視線投向存款，且近期銀行理財市場再現波動，存款類產品關注度明顯升高。

「我早就『梭哈』了銀行定存，跑不贏通膨，但可以避免損失。」即便目前銀行存款利率下降，一向偏好穩健的林伊（化名）仍說，自己「想通了」。

央行公布的數據顯示，2020 年前三季住戶存款增加人民幣（下同）9.95 兆元，2021 年大增 8.49 兆元，今年前三季激增 13.21 兆元，較去年同期多 4.72 兆元。

進一步分解新增存款，定期和其他存款居多。央行宣布的存款類金融機構人民幣信貸收支表顯示，與去年末相比，今年前三季住戶短期存款增加 1.83 兆元，定期和其他存款驟增 11.38 兆元，比率超過 86%。

以上現象，被業界人士視為預防性儲蓄。「居民存款增長較快，一方面反映國內一攬子紓困穩增長政策效果顯現。另一方面，由於散發疫情短期干擾等，宏觀經濟波動，影響居民對就業和收入前景預期，居民增加預防性儲蓄。」光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說。

預防性儲蓄成長之際，居民消費意願下降。在央行發布的第三季城鎮儲戶調查報告中，傾向於「更多消費」的居民占 22.8%，較前季降 1 個百分點。

「居民部門的預防性儲蓄動機上升，並因此減少消費，將盈餘轉化為儲蓄。」中國金融四十人論壇（CF40）研究部副主任朱鶴曾撰文指出，據其測算，消費下降至多能解釋 1 兆元左右的新增居民存款變化。

此外，更大的變化可能出於居民調整家庭資產結構。朱鶴在文中提到，今年前三季居民部門累積大量盈餘，其中多數都轉化為存款，尤其是定期存款。居民存款增加，主要來自購房支出減少。

根據國家統計局的數據顯示，今年 1 月至 10 月，房屋銷售額為 10.88 兆元，較去年同期銳減 26.1%。

朱鶴說，在過去相當長時間裡，房地產是居民配置家庭資產的主要標的，其中持續且可預期的資產增值，是房地產最大吸引力。如果房地產持續增值的預期被打破，吸引力就會降低。

興業證券首席經濟學家王涵說，新冠肺炎疫情衝擊、地緣不確定性等因素，均影響整體風險偏好。在資本市場上，表現為股權資產收益不理想，在居民消費端，會加劇消費支出減少、儲蓄增加。

整體而言，經濟學家普遍認為，以上現象受多重因素影響，一方面出於未來面臨不確定等因素，今年居民消費意願降低，增加預防性儲蓄；另一方面，購房及資本市場收益不理想，亦讓居民累積的資金，轉換為存款。

作為國民儲蓄的重要組成部分，居民儲蓄的變化一直備受關注。業界人士說，今年來居民儲蓄大增是短期現象，長期來看，居民儲蓄率仍處於下行趨勢。對此，政府須加強引導，建立與儲蓄率變化趨勢相吻合的經濟成長模式。