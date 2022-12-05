鉅亨美股雷達：市場觀望經濟數據 特斯拉據稱將降低上海工廠產量

鉅亨美股雷達：市場觀望經濟數據 特斯拉據稱將降低上海工廠產量(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：市場觀望經濟數據 特斯拉據稱將降低上海工廠產量(圖片：AFP)
美股重要看點：

在聯準會 (Fed)12 月中旬召開政策會議前，投資人持續關注多項經濟數據以釐清政策方向。美國 10 年期公債殖利率來到 3.519%。美股期貨週一 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.36%，標普 500 期貨跌 0.38%，那斯達克 100 期貨跌 0.22%。

美將公布 11 月 ISM 非製造業 PMI 報告，相關數據將反映出這些部門的經濟活動是成長還是收縮，或者增速是多少。經濟學家預計，11 月非製造業 PMI 將降至 53.7，代表成長較 10 月的 54.4 有所放緩。

市場也在繼續評估上周所公布的一系列就業報告，包括非農就業數據，相關數據顯示美國經濟在 11 月增加的就業崗位多於預期。平均時薪的增幅也超過經濟學家的預期。

Fed 官員定於 12 月 13 日和 14 日再次開會，普遍預計屆時將宣布升息 50 個基點。

目前約標普 500 指數 99% 成分股皆已公布財報，EPS 優於市場預期的占 70%，營收超預期的占 71%。整體而言，標普成分股企業 Q3 的混合獲利成長率為 2.5%，如果最終確定是此數據，將是 2020 年第 3 季以來最低增速。

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：
  • 美國 10 月耐久財訂單修正值月增率 (%)，前值 1
  • 美國 11 月 ISM 非製造業 PMI，前值 54.4
重要個股動態：
1. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜 (AMZN-US) 計畫在未來幾個月內，在各個部門裁員 2 萬名員工，包括配送中心員工、技術人員和企業高管均可能被裁，這一人數為此前報導的兩倍。

報導引述匿名消息來源指出，亞馬遜員工的等級從 1 級到 7 級，各級員工都可能受到影響。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 特斯拉 (TSLA-US)

據知情人士透露，特斯拉公司 (TSLA-US) 計畫降低上海工廠的產量，這是中國需求達不到預期的最新跡象。

因消息未公開而要求匿名的知情人士稱，減產計畫最早本周生效。他們估計可能導致產量減少約 20%。

其中一人說，這項決定是公司在評估了國內市場的表現之後做出的，並補充說，如果需求增加，有足夠的靈活性來增加產量。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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