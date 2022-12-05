【袁志峰專欄】中國放寛防疫，港股確認見底

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $15.76

1) 股市前景

上周五港股微升，成交壯旺，線上醫療及餐飲股逆市上升，南向資金轉淨賣出。全星期計，恒指及恒生科指升 6.3% 及 10.8%，上証指數及深証成指升 1.8% 及 2.9%，標指及納指升 1.1% 及 2.1%；紐約期油價格升 5.3%，美元指數跌 1.3%，人民幣兌美元升 2.1%，美國 10 年期債息由 3.69 厘跌至 3.49 厘。

中國放寛疫情防控措施，鬆綁內房股債融資以及美國大概率放緩減息幅度，將顯著改善中國經濟及股市中長線前景。中國近期經濟數據弱於預期，增加企業短期盈利的不確性。港股 11 月反彈幅度巨大，預期 12 月整固，市場焦點回歸個股及行業基本面，短線投資者不宜高追，建議趁回調買入優質股。

今天推介是中芯國際 (981) — (1) 美國加大管制出口到中國的晶片及相關設備，令中芯國際盈利前景蒙上陰影。股價於 3 月後於 15.0 元至 19.0 元之間上落，現價接近波幅區間之底部。(2) 今年三季度收入及盈利達 19.07 億元 (美元 • 下同) 及 4.71 億元，同比增 35% 及 47%。毛利率為 38.9%，同比增 5.8 個百分點。(3) 公司預期四季度收入環比倒退 13%-15%，毛利率於 30%-32% 之間。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 9.3 倍，市賬率 0.9 倍，估值吸引，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 49 點，早段曾漲 105 點，其後倒跌 206 點，午後回穩，收報 18675 點，跌 61 點或 0.3%。成交額按日減 28% 至 1428 億元，11 月份日均成交額 1402 億元。港股通南向資金轉淨賣出 13 億元，快手 (1024) 錄得 1.4 億元淨買入，李寧 (2331)、小米 (1810) 及中國神華 (1088) 錄得 4.5、3.3 及 2.9 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入 8 億元，11 月淨買入 502 億元。全周計，恒指升 6.3%。

藍籌股 20 升 53 跌。阿里健康 (241)、海底撈 (6862) 及美團 (3690) 升逾 9%、7% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是阿里 (9988)、藥明生物 (2269) 及中國聯通 (762) 升逾 2%。中石油 (857) 漲 2%。中芯國際 (981) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098)、碧桂園 (2007) 及龍湖集團 (960) 跌逾 4%。中信股份 (267)、中國宏橋 (1378)、東方海外 (316)、中國神華 (1088)、周大福 (1929) 及中電控股 (2) 跌逾 3%。工商銀行 (1398)、申洲國際 (2313)、農夫山泉 (9633)、信義光能 (968) 及信義玻璃 (868) 跌逾 2%。

恒生科指升 1.0%，收報 3878 點，成份股 15 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及美團 (3690) 漲 4% 及 3%，小米 (1810) 跌逾 3%。平安好醫生 (1833) 漲逾 15%，為升幅最大成份股。其次是阿里健康 (241) 及京東健康 (6618) 漲逾 9%。商湯 (20) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 3% 及 2%。中芯國際 (981) 跌逾 5%，為表現最差成份股。明源雲 (909) 跌近 2%。全周計，恒生科指升 10.8%。

板塊方面，線上醫療及餐飲股逆市上升。光伏、風電、火電、煤炭、航運及食品股跑輸大市，跌幅居前。協鑫科技 (3800) 及信義能源 (3868) 跌逾 5% 及 3%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 跌 3%。中國電力 (2380) 及華潤電力 (836) 跌逾 4% 及 3%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 跌 4%-5%。太平洋航運 (2343) 及東方海外 (316) 跌逾 4% 及 3%。中國旺旺 (151) 及達利食品 (3799) 跌 3%。

周五上証指數小幅低開，全日弱勢震盪，午後最多曾跌 0.5%，收報 3156.14 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2000 億元。滬深股通北向交易淨買入 41 億元，12 月以來累積淨買入 155 億元，11 月淨買入 601 億元。全周計，上証指數升 1.8%，深証成指升 2.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述多名消息人士報道，監管機構已經對四大國有銀行作出窗口指導，要求該些銀行在 12 月 10 日前，向部分優質房企發放境外貸款，協助其償還離岸債務，這些貸款是以內房在內地的資產做擔保，如同「內保外貸」。(信報)

美國勞工部公布，11 月非農業職位增長，由 10 月向上修訂後的 28.4 萬個，放慢至 26.3 萬個，但多過預期的 20 萬個，失業率維持 3.7% 符預期。11 月平均時薪按年增 5.1%，高預期的 4.6% 漲幅，按月升 0.6%，創近一年最大升幅。(信報)

4) 個股訊息

比亞迪 (1211) 公布最新產銷數據，11 月新能源車總銷量按年大增 1.5 倍，至 23.04 萬輛，連續 11 個月創新高。累計今年首 11 個月，新能源車銷量升幅更達 219%，達到 162.83 萬輛，已超越今年全年銷售 120 萬輛的目標。(信報)

美團 (3690) 聯合創始人穆榮均今年 6 月首度沽售美團後，港交所股權披露資料顯示，他在 11 月 30 日把 3733 萬股 A 類股（1 股 10 票）轉換為 B 類股（1 股 1 票），疑為減持做準備。以美團周五收市價 168 元計算，這批股份價值近 63 億元。(信報)



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