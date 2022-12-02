〈陸港盤後〉中國「防疫沙皇」再提病毒致病性減弱 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周五（2 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.29%，中國「防疫沙皇」孫春蘭再提 Omicron 變種病毒致病性減弱，釋出官方防控立場軟化最新信號。

滬指周五收盤跌 0.29% 報 3,156.14 點，深成指跌 0.39% 報 11,219.79 點，創業板指漲 0.09% 報 2,383.32 點；兩市成交額合計人民幣 8,645 億元。

乳制品、紡織、醫藥商業、石油加工、IT 設備等類股走高，房地產、汽車、黃金、煤炭等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.33%，恒生科技指數漲 1.03%。

孫春蘭周四連續第二天召開座談會，兩度提及 Omicron 病毒致病力減弱。她周四在國家衛健委召開座談會，聽取防控工作一線代表對完善防控措施的建議。她表示，Omicron 病毒的致病力減弱，且民眾的健康意識與素養明顯提升。

孫春蘭周三在國家衛健委座談會上也說，隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。

路透報導，中國爆發「白紙運動」後，知情人士透露，中國政府將在未來幾天進一步鬆綁防控措施，包括減少全民篩檢與常態核酸檢測，並允許符合特定條件的確診者與密切接觸者居家隔離。

部分確診者可居家隔離，將是中國防控政策重大改變。今年稍早，只要社區出現一個陽性病例，整個社區都被封鎖，甚至時間長達數周。

與此同時，各地政府也不斷鬆綁防疫措施。成都地鐵微博發布的公告顯示，周五起成都市民過閘前出示健康碼，憑綠碼通行，全程佩戴口罩，但不必出示核酸檢測陰性證明。

福建福州市政府周五也發布公告，表示全市長期居家老人、嬰幼兒等無社會面活動人員，如無外出，不必參加區域核酸篩查。已參加周一、周三、周五核酸檢測的全市各級各類學校師生，不必參加周末篩檢。