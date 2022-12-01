中國防控立場軟化跡象 防疫沙皇：病毒致病性減弱

中國「防疫沙皇」、國務院副總理孫春蘭表示，新冠肺炎病毒致病性減弱，疫情防控面臨新形勢，成為官方防控立場軟化的最新跡象，北京、深圳等地政府也陸續鬆綁防疫措施。

孫春蘭周三（30 日）在國家衛健委召開座談會，指出隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。

她似乎是中國首位坦承病毒沒以前那麼嚴重的高階官員。會後聲明也顯示，她未提及「清零」，國家衛健委等部會官員也沒提「清零」，改鼓勵年長者打疫苗，官方態度明顯與以往不同。

彭博報導，知情人士透露，中國政府官員正在擬定第四劑新冠疫苗接種計畫，目前仍未敲定開打時間與施打對象，這是官方可能調整封控政策的另一個徵兆。

與此同時，各地政府也陸續鬆綁防疫措施。北京市政府新聞發言人徐和建表示，全市長期居家老人、遠距上班和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動人員，如果無外出需求，周三起不必參加社區核酸篩查。

深圳市政府官員周三說，原則上要求密切接觸者集中隔離觀察，但政府允許符合居家隔離條件的密切接觸者居家隔離。政府官員並指示，封控管理要快封快解，應解盡解。

成都市衛健委官員則表示，民眾進入辦公大樓，只須出示 72 小時核酸檢測陰性證明，回小區只須出示健康碼。政府官員說，若市民發現企事業單位要求查驗 24、48 小時核酸證明，可打電話舉報。