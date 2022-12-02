明確信號！中國「防疫沙皇」連續召開座談會 再提病毒致病力減弱

中國「防疫沙皇」、國務院副總理孫春蘭連續第二天召開座談會，兩度提及 Omicron 新冠變種病毒致病力減弱，並要求官員為進一步完善防控措施創造條件，釋出官方防控立場軟化最新信號。

《上觀新聞》報導，孫春蘭周四（1 日）在國家衛健委召開座談會，聽取防控工作一線代表對完善防控措施的建議。她表示，Omicron 病毒的致病力減弱，且民眾的健康意識與素養明顯提升。

她說，堅持穩中求進、走小步不停步，主動完善防控政策，是疫情防控的重要經驗。

孫春蘭周三在國家衛健委座談會上也說，隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。

新華社周四也發表時評，表示「快封快解、應解盡解」是堅持科學精準防控的應有之義，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展的必然要求；「快封」是為了迅速遏止疫情擴散蔓延，「快解」是為了最大限度減少疫情帶來的不便。

國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊周四則說，「走出疫情的前景越來越清晰」，而下個階段的工作重點，是民眾普遍接種新冠疫苗與加強針，且醫護前線人員及時有效救治重症患者救治。

與此同時，各地政府也不斷鬆綁防疫措施。成都地鐵微博發布的公告顯示，周五起成都市民進站時請主動掃場所碼，過閘前出示健康碼，憑綠碼通行，全程佩戴口罩，但不必出示核酸檢測證明。