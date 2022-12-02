「白紙運動」奏效？ 路透：中國將允許確診者居家隔離

中國爆發「白紙運動」後，知情人士透露，中國政府將在未來數天進一步鬆綁防控措施，將允許部分確診者居家隔離，並減少常態核酸檢測。

路透報導，消息人士表示，中國政府即將公布的措施，包括減少全民篩檢與常態核酸檢測，並允許符合特定條件的確診者與密切接觸者居家隔離。

部分確診者可居家隔離，將是中國防控政策重大改變。今年稍早，只要社區出現一個陽性病例，整個社區都被封鎖，甚至時間長達數周。

這些嚴格防疫措施引發民怨，近日上海、北京、武漢等地民眾走上街頭，舉行抗議活動，這是中共總書記習近平掌權十年來未曾見過的全國性抗議活動。

為此，中國「防疫沙皇」、國務院副總理孫春蘭連續第二天召開座談會，兩度提及 Omicron 新冠變種病毒致病力減弱，並要求官員為進一步完善防控措施創造條件，釋出官方防控立場軟化最新信號。

孫春蘭周四（1 日）在國家衛健委召開座談會，聽取防控工作一線代表對完善防控措施的建議。她表示，Omicron 病毒的致病力減弱，且民眾的健康意識與素養明顯提升。

孫春蘭周三在國家衛健委座談會上也說，隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。

與此同時，各地政府也不斷鬆綁防疫措施。成都地鐵微博發布的公告顯示，周五起成都市民進站時請主動掃場所碼，過閘前出示健康碼，憑綠碼通行，全程佩戴口罩，但不必出示核酸檢測證明。