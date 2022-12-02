非農數據將今晚來臨!特斯拉電動卡車開始交付、美股盤前指數期貨下滑!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 06 分)：

道瓊指數：下跌 48 點，跌幅 -0.14% 至 34381。

那斯達克 100 指數：下跌 31.00，跌幅 -0.26% 至 12031.75。

標普 500 指數：下跌 6.25，跌幅 -0.15% 至 4075.50。

【今日總經】美國 11 月失業率、11 月非農就業數據

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二、美股盤前重點

1. 美國 11 月就業數據：萬眾矚目的美國 11 月就業數據將於今晚揭曉，近期美國多家大型企業皆在裁員或者是凍結職位，目前市場預期將自 10 月的增加 26.1 萬個工作崗位放緩至 20 萬個工作崗位。縱使增速放緩，目前市場仍預期 11 月失業率將持續維持在 3.7%，平均工資環比增速從 10 月份的 0.4% 放緩至 0.3%，顯示就業市場依舊強勁。先前聯準會一直擔心勞動力市場過熱以及工資上漲將輔助通脹，但就週三鮑威爾的言論來看，目前市場普遍預期 12 月中的 FOMC 會議會升息 2 碼。

2. 特斯拉的重型電動卡車 Semi 正式開始交付：目前首批量產的 Semi 卡車已開始交付，百事可樂為第一個使用量產 Semi 卡車的客戶。先前因 Covid-19 大流行，再加上電池供應問體等原因導致生產被往後延。今年特斯拉在里諾以外的地方建立了生產線，並開始生產 Semi，該工廠主要生產為汽車提供動力的電池、驅動單元和電池組。目前供應全電動 8 級汽車不只特斯拉 Semi，競爭對手包含沃爾沃、Daimler 和尼古拉。

3. SpaceX 獲准為 Starlink 互聯網業務再發射最多 7,500 顆衛星：美國聯邦通信委員會 (FTC) 昨日批准 SpaceX 最多發射 7,500 顆衛星為其 Starlink 互聯網業務，表示部屬更多 SpaceX 衛星符合公眾利益，但並未因此批准該公司發射近 3 萬顆衛星的請求。。

4. 美國能源部尋求暫停或推遲授權出售戰略石油：目前美國能源部正在尋求暫停或推遲授權 2024 至 2027 財年戰略石油儲備的出售，因目前正在努力補充戰略儲備。此舉將有 1.47 億桶原油受影響。

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