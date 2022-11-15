波克夏表現超越標普 外媒：「股神」巴菲特在熊市中笑到最後

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 有句名言：「只有當潮水退去，你才知道誰沒穿褲子。」在今年動盪的情況下，巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 的表現超越標普 500 指數，並再度成為市值第 5 大的成分股，外媒也因此讚稱，巴菲特在熊市中笑到最後。

受惠於近期股市的漲幅，波克夏今年的表現再度超越標準普爾 500 指數，並且在過去的 1 年、3 年、5 年和 10 年裡，表現都超過了標準普爾 500 指數。

波克夏今年 1 月份的市值在標普 500 指數成分股中排名第 8 位，落後於特斯拉 (TSLA-US)、輝達 (NVDA-US)、Meta(META-US) 等。

但是，到了今年底，三家公司股價紛紛跌落。特斯拉市值縮水超過 4440 億美元降至 6186 億美元，排名落至第 6 位。輝達市值下跌 3290 億美元至 4065 億美元，排名落至第 11 位。而 Meta 今年股價下跌 66%，市值排名落至第 20 位。

Empire Financial Research 分析師 Whitney Tilson 表示，整體來說，波克夏的財務業績讓人印象深刻，公司內在價值持續增長。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至 9 月 30 日，波克夏共投入約 90 億美元在美國股市，其中約三分之一資金流向能源股。在大手筆加碼之後，波克夏目前持有 1.65 億股的雪佛龍，價值 238 億美元，以及 1.94 億股、價值 119 億美元西方石油。

整體來看，波克夏今年前三季共斥資 660 億美元買進股票，是去年同期高出 13 倍多。