華爾街知名空頭分析師：標普明年Q1觸底 來年有三個關鍵轉捩點

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 表示，熊市正在最後階段，標普 500 指數明年第 1 季將在 3000 至 3300 點左右觸底，然後到明年年底再反彈至 3900 點，這段期間有三個關鍵轉捩點需要觀察。

Wilson 是華爾街知名空頭分析師，準確命中今年的拋售潮，但他如今認為，隨著美股明年第 1 季跌到低點，絕佳買進時機跟著浮現。

然而在眾人進場買股以前，他警告，熊市的最後幾個月將會非常震盪，交易將很棘手。

Wilson 上周就預測標普 500 明年年底將收在 3900 點，標普 500 周一收盤小跌 0.4% 至 3949 點。雖然標普指數明年年底的價位和現在幾乎一樣，但他提醒未來一年股市的變化「會相當劇烈」，有以下三個觀察重點：

首先是熊市反彈，大概會持續兩個月，標普 500 預估上漲 5% 至 4150 點。 接著是企業獲利預測萎縮，在聯準會 (Fed) 升息、經濟成長趨緩的夾擊下，企業獲利將下滑，更多高層將發布保守的財測，導致企業獲利預測跟著下降，而讓標普 500 在明年第 1 季期間跌到 3000-3300 點。 隨著投資人預期經濟成長將開始復甦，熊市將結束，美國經濟從第 1 季低點反彈。Wilson 表示這便是理想的買進機會。

其他大咖看法

億萬富豪投資人艾康 (Carl Icahn) 本月稍早表示，最近的反彈對投資人來說猶如熊市陷阱，通膨至少短期內不會消失，將看到更多經濟衰退和企業獲利萎縮的消息。

華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 表示，他相信股市明年可以大漲多達 20%，因通膨將回到 Fed 2% 目標。

Fundstrat 的 Tom Lee 則在美國發布弱於預期的 10 月通膨報告後，預測標普 500 指數可能大漲 25%。