美銀：標普500指數若突破3個關鍵水位 牛市將回歸

根據美國銀行 (Bank of America) 週一 (21 日) 的一份報告，美股距離牛市反彈仍然有許多工作要做，美股牛市要回歸，標普 500 指數還需要突破 3 個關鍵水位。

美國銀行分析師 Stephen Suttmeier 正在監測三個關鍵水位，是對標普 500 重要阻力位。如果市場能夠清除這些障礙，將向投資者發出一個訊號，就是在將近一年的熊市週期之後，新的牛市已經到來。

這三個關鍵水位分別是 40 週移動平均線 4,051 點、突破 2022 年下降趨勢線的 4,109 點、8 月曾經創下的高點 4,325 點。標準普爾 500 指數在週一 (21 日) 收在 3949.94 點。

但是，如果標普 500 指數未能突破這三個關鍵阻力位，就意味著自 10 月中旬以來的反彈只不過是熊市反彈，因為基準指數仍然處於相對低點。

Suttmeier 表示：「幾乎每一次頭條新聞都對市場造成震盪，因此很難維持看漲或看跌的信念。也就是說，即使目前標普保持在 3900 點上方，支持了年底反彈的理由，但是目前為止，突破關鍵水平也已被證明是難以捉摸的。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 則是認為，熊市正在最後階段，標普 500 指數明年第 1 季將在 3000 至 3300 點左右觸底，然後到明年年底再反彈至 3900 點，

然而在眾人進場買股以前，他警告，熊市的最後幾個月將會非常震盪，交易將很棘手。