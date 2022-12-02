美日英等多國組織警告歐盟 不應排擠非歐盟雲端業者

含美國商會在內的 12 個組織團體周四 (1 日) 向歐盟發出警告，認為不應採用可能將非歐盟雲端服務供應商排除在歐盟市場之外的規則。

根據路透掌握的共同聲明，這 12 個組織包含美國商會、美國國際貿易委員會、日本新經濟聯盟、英國科技產業協會 (techUK)、拉丁美洲網路協會以及電腦和通訊產業協會等，該聲明已在周四稍早寄給歐盟執委會相關委員、各成員國、歐盟網路安全局 (ENISA) 和歐洲議會。

引發爭議的草案是由 ENISA 所提出，旨在為歐盟雲端服務提供網路安全認證，確保這項關鍵服務不會受到非歐盟國家營運商的干擾。該計畫將決定歐盟政府和企業如何為自家業務選擇供應商，恐不利於亞馬遜、Google 和微軟等非歐盟雲端服務供應商。

根據路透掌握到的草案文件，ENISA 要求經過認證的雲端服務供應商 (CSP) 把註冊總部和全球總部設在歐盟成員國，且所有用戶數據的儲存和處理作業都要在歐盟進行。

美國商會在內等團體認為，歐盟應避免具政治性而非技術性的要求，這不僅會把合法的雲端服務供應商排除在外，也無益於強化網路安全。

他們說：「這些要求的目的似乎在於確保非歐盟供應商沒辦法公平進入歐盟市場，並阻止歐洲工業和政府從這些服務中獲益。」他們對於該計畫是否符合世界貿易組織 (WTO) 的貿易協定與歐盟的政府採購協議感到質疑。

對此，一位歐盟官員發言人回應稱，目前討論仍在進行中，尚未作出最終決定，且計畫應完全符合歐盟法律以及國際承諾，包含在貿易領域。

市調機構 Imarc Group 數據顯示，到了 2027 年，全球政府雲市場規模預估將達 712 億美元，比 2021 年的 276 億美元高 1.5 倍以上。