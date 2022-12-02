三大原因讓道瓊躲過熊市 今年迄今僅跌5%

今年關於熊市的議論此起彼落，但到頭來，道瓊工業指數僅跌 5% 多一點罷了。

然而，對 S&P 500 指數和那斯達克綜合指數來說，今年確實是艱難的一年，這兩大指數分別自其歷史記錄下跌 25% 和 36%，而自近期高點下跌 20% 以上通常就稱為熊市。

問題的根源是高通膨，這促使美國聯準會 (Fed) 升息以降低通膨，而這反過來又會打壓經濟需求。

與此同時，利率上升侵蝕未來獲利的價值，導致股票估值暴跌及本益比大降，對這個發展極為敏感的大部分是高成長股，尤其在科技業最常見，因其估值基礎是未來幾年大部分的獲利。

但今年迄今道瓊僅下跌略高於 5%，其中一個原因是該指數較不偏重科技股。道指有很多高本益比股，但並非因為其多數獲利未來才會實現，因此這類股對升息的敏感度低一些。這些道瓊成分股是高品質或「防禦性」股，投資者通常願意溢價買進。

這也帶出了第二原因：防禦性。道瓊成分股有許多落在醫療保健和消費必需品板塊，儘管通膨時期，大眾即使撙節支出也必須在醫療保健、化妝品和雜貨上花錢。

在消費必需品類別中，沃爾瑪 (WMT-US) 和可口可樂 (KO-US) 今年均上漲，即使是銷售衛生紙、牙膏等物品的 Procter & Gamble (PG-US) 今年也僅下跌 8%。

在更廣泛的醫療保健領域，Amgen (AMGN-US)、聯合健康集團 (UNH-US)、嬌生 (JNJ-US) 和默沙東 (MRK-US) 今年迄今均上漲。

除了純粹的防禦性股票外，道指中還有一些廣泛而言的高品質股，這通常意味是大型、品牌良好的公司，可以在成本上漲時漲價轉嫁成本，以守護獲利。這通常也意味資產負債表強勁的公司，因此市場預期就算獲利下降，公司也會持續存在，且可能不必靠舉債或鼓是籌措資金，例如麥當勞 (MCD-US)、Honeywell International (HON-US) 和 Travelers (TRV-US)，這些股票今年均上漲。

第三個原因，雪佛龍 (CVX-US) 今年迄今仍漲逾 50%，部分係因俄烏衝突爆發，俄羅斯遭制裁，導致油價飆漲。

所有這些股票都是道瓊走強的關鍵，因為如果這些股票今年均下跌 1%，那麼道瓊今年迄今跌幅將會擴大一倍，也就是離 S&P 500 指數 15% 跌幅相去不遠，也就是說，道瓊指數因其穩定的成分股而獲救。