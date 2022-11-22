高盛警告：美股熊市尚未結束 將持續至2023年

高盛分析師表示，期望美股在 2023 年出現更佳表現的投資人，恐怕會感到失望，因為美股熊市仍未結束。

Peter Oppenheimer 和 Sharon Bell 等高盛分析師在報告中表示，美股熊市將持續到 2023 年。「美股尚未達到通常與股市低點一致的條件。股市要持續回 升，需要利率觸頂，且本益比降低。」

分析師預估，標準普爾 500 指數今年將收於 4,000 點，僅較週一收盤價漲 1.3%。

雖然近期有多項股指進入技術性牛市，然而，高盛策略師指出，這樣的漲勢恐怕難以持續。因為在經濟和利潤成長惡化放緩前，股市通常難以從低點反彈。短期內走勢預期會是動盪並且下行。

知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 先前也表示，目前美股仍處於熊市，美股反彈只是熊市反彈，並且美國經濟衰退仍即將到來。

艾康指出，由於在經濟低迷時期積累了大量空頭，因此經常會出現大幅度的熊市反彈。雖然通膨報告顯示出一些放緩跡象，但由於薪資上漲，物價壓力比大多數人想像中的要更加嚴重。

滙豐策略師 Max Kettner 也曾表示，標普面臨的估值風險「很可能延續到 2023 年」，未來幾個月大部分的下跌源自企業獲利能力下滑，標普 500 今年第 4 季最低可能跌到 3,200 點。