超長熊市後 兩大新興市場發展看俏

MSCI 新興市場指數自 2021 年 2 月中高點下跌以來至今 (2022) 年 10 月，已超越 2000 年的網際網路泡沫、2007 年至 2008 年金融海嘯所創下史上時間最長熊市，歷經超長熊市後，法人看好兩大新興市場中國及印度發展，今年第四季的「季節性效應」仍然值得投資人關注。

國泰投顧表示，中國經濟復甦持續處於打底整理，但整體而言，中國爛尾樓事件應朝向收尾發展。隨著中國貨幣政策以及基礎建設的財政政策持續支持，預估基建和消費題材等內需股將受支撐。

國泰投顧解釋，因為過去中國每逢經濟低迷，觀察基礎建設帶動的經濟復甦往往具持續性，且財政政策效果可進一步帶動內需經濟，受國家政策扶持的產業更為受益，使中國股市有機會底部整理後先破再立。

中國高股息 ETF 經理人葉松炫也說，中國大陸穩經濟政策以及二十人大的報告內容，對中國建商算是鬆一口氣，惟中國仍堅持淨零政策，導致封城的疑慮猶存，但在政策利多加持之下，經濟已往復甦之路邁進，當市場掀起上漲行情時，中國房產、金融及原物料等族群可望強勁反彈，建議投資人分批布局中國高股息 ETF，除處相對低點之外，還可賺取誘人的股息。

印度部分，元大印度基金研究團隊說明，印度汽車消費在疫後復甦持續，8 月銷量表現已超越疫情前水準；酒店業成功擺脫疫情影響，營運指標包括: 入住率和平均客房收益等，逐步恢復至疫情前水準，顯示國內消費動能還維持在一定擴張水準，受外部影響有限。

國泰投顧也表示，印度經濟則處於甜蜜點，國內經濟韌性與活力與美歐經濟走緩形成鮮明對比。國泰投顧研究指出，印度目前處於「國內順風、國外逆風減弱」的大環境，包含油價走跌、俄烏戰爭的小麥出口問題逐步解決，這些印度主要的進口原物料價格壓力已經慢慢喘息，通膨對印度的影響或已見頂。

國泰投顧表示，看好印度金融，預估泛印度金融業有機會再度重新估值，並進一步反映未來幾年獲利增長前景，主要是印度政府擴大基建、內需回溫，持續促進銀行貸款增長，此外過去金融改革下，銀行業已高度去槓桿，金融體質更健康，這些因素加速推升銀行獲利進入另一個新週期。