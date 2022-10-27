大摩策略師：美股熊市最快明年Q1終結 標普有望升至4,150點

摩根士丹利 (大摩) 首席美國證券策略師 Michael Wilson，曾正確預測今年美股暴跌。在最新預估中，他表示美股熊市有望在明年第一季結束。

Wilson 表示，如果標準普爾 500 指數保持在 200 日移動平均線上方，就有機會漲至 4,150 點，且空頭走勢將在明年第一季告終。

Wilson 表示，儘管通膨仍然炙熱，但他認為通膨應已觸頂。在比較基期較高情況下，明年通膨有望迅速下降，終端利率預期降低，為股市帶來支撐，直到盈餘如預期般遭下修，或全面性經濟衰退到來。

但 Wilson 警告，年底假期恐將面臨旺季不旺境況，因而使美股走跌。「即將來到的假期銷售狀況，恐將讓我們感到非常沮喪。」他並指出企業可能會大幅折扣，以去化多餘庫存。

不過，Wilson 指出，前景仍可能出現變化，如果標準普爾 500 指數跌破 3,650 點，他將再次轉為看跌。此外，若是 2023 年的企業盈利展望令人失望，企業下修財測目標，也可能促使美股回吐全數漲幅。

美國銀行 (BofA) 策略師則認為，縱使今年美股震盪難平，長期投資者仍有機會迎來一線曙光。美銀長期估值模型顯示，未來 10 年標普 500 指數的年均價格報酬率為 6%，是 2020 年 5 月以來最高，加上 2% 股利後，總報酬率估達 8%。