微軟應可完成收購 Wedbush將動視暴雪列入最佳選擇名單

雖然微軟 (MSFT-US) 仍可能遭反壟斷監管機構阻止，而放棄收購動視暴雪 (ATVI-US)，但由於動視暴雪現行股價較微軟全現金收購價格 (每股 95 美元) 便宜太多，打動了券商 Wedbush，將其列入「最佳選擇」清單。

動視暴雪周四上漲 1.68%，收每股 75.19 美元。任何投資者若在此價位買進，若微軟成功收購，那麼投資者每股淨獲利 19.81 美元，倘若交易失敗也會想續抱。Wedbush 分析師 Michael Pachter 周四報告指出，他預期該交易未來幾個月將完成。

新聞媒體《Politico》上周報導，3 聯邦貿易委員會 (FTC) 恐質疑該交易，此後股價下跌。

「監管審查的關鍵在於消費者是否會因該收購而處於不利地位。我們認為，該交易實際上反而有利消費者，因為透過更多元獲利化方法，消費者可更廣泛取得高品質電玩內容。」Pachter 寫道。

Sony 是該交易最大反對者，他們主張微軟過去取得關鍵遊戲後，會讓之後推出的遊戲也變成微軟平台獨家享有。

Pachter 給予動視暴雪股票「優於大盤」的評級，目標價 95 美元。他認為微軟會承諾維持現狀，讓動視暴雪的遊戲持續適用於 Sony 的 PlayStation 遊戲平台。

無獨有偶，《巴隆周刊》上周也重申看漲動視暴雪的觀點，因為該公司的基本業務前景有所改善，反壟斷擔憂似乎被誇大，以現行股價來說，相當具吸引力。近幾周，許多華爾街分析師也提高對動視暴雪的評級，主張該公司遊戲發布渠道有所改善。

「如果我們看法正確，微軟將以具法律約束力的協議承諾維持內容可用性的現狀，那麼監管機構就無法主張其合併是反競爭行為。」

「此外，在一個價值約 2000 億美元的產業中，這兩家合併的市占率僅將略高於 10%，且前兩大競爭者來自海外，分別是位於中國的騰訊和位於日本的 Sony。」Pachter 寫道。

