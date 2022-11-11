美維權投資人艾康：儘管美股近日大幅反彈 仍然處於熊市

美國通膨放緩，為股市帶來利多情緒，但是知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 認為，目前仍處於熊市，並且美國經濟衰退仍即將到來。

美國 10 月份的消費者物價指數 (CPI) 低於預期，市場押注通膨已觸頂，促使美股大幅回升。道瓊工業平均指數上漲 1,200 點，創下 2020 年 5 月以來的單日漲幅新高。標準普爾 500 指數上漲 5.5%，創下 2020 年 4 月以來的最大漲幅。

艾康週四 (10 日) 接受採訪時表示，儘管美股大幅反彈，也沒有改變他對市場的負面看法，他認為昨晚美股反彈只是熊市反彈，並且衰退仍即將到來。

艾康指出，由於在經濟低迷時期積累了大量空頭，因此經常會出現大幅度的熊市反彈。雖然通膨報告顯示出一些放緩跡象，但由於薪資上漲，物價壓力比大多數人想像中的要更加嚴重。

他說道，通膨在短期內不會消失，很多人不想工作，我們將面臨更多的薪資上漲。如今高利率和反向收益率曲線的結合，使得經濟衰退無可避免。

針對美聯準會 (Fed) 的政策，艾康認為 Fed 做了他們必須做的事情，只是太晚行動，因此，即使通膨已經放緩，但遠還沒有結束。「我經歷過 1970 年代，花了很多很多年才度過那樣的時期。通膨並不是揮動一下魔杖就可以結束的。」艾康說道。