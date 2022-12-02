房市承壓 富國銀行抵押貸款單位傳裁員數百人

知情人士透露，富國銀行 (WFC-US) 已對其全美抵押貸款業務單位裁員數百人。

通膨上升和抵押貸款利率快速上升，令購房成本上升進而對房市構成壓力，打擊了直至去年均向來繁榮的產業。

由於美國聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策，再融資也面臨壓力。

根據報導，在最新一波抵押貸款單位裁員行動之前，富國銀行今年已經裁員數千人。

富國銀行聲明此舉為定期審查和調整人員配置水準，以適應市場狀況和業務需求。該行並未提供受影響員工或部門數量的任何細節。

今年 6 月，美國資產規模最大的銀行摩根大通 (JPM-US) 也開始裁減抵押貸款業務人力。