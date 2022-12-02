Fed理事鮑曼：升息步調很快會放緩 終點利率可能更高

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼（Michelle Bowman）周四 (1 日) 表示，雖然政策制定者可能很快就會放慢升息步調，但通膨依然過高，Fed 的政策需要在一段時間內保持足夠的限制性才能將通膨降下來，預估終點利率可能會略高於 Fed 在 9 月預測的 4.6%。

鮑曼支持採取更迅速的行動遏止通膨，儘管上月通膨數據透露物價壓力略有放緩，她仍認為通膨位在「無法接受的高峰」，不過隨聯邦基金利率接近足夠限制性的水準，放緩升息步伐將會是合適的。

鮑曼上述言論呼應 Fed 主席鮑爾昨日的談話，鮑爾表示政策制定者最快可能在 12 月放慢升息步伐，此番言論鞏固外界在 Fed 連續四次升息 3 碼（75 個基點）後升息 2 碼（50 個基點）的預期。

至於終點利率，鮑曼說在看到 Fed 的升息措施真正對通膨產生影響之前，利率終點可能會比 Fed 在 9 月會議上的預期的中位數 4.6% 略高，同時預估央行需要在一段時間內把利率維持在高峰，以確保通膨回落到 2% 的目標水準。

美國通膨近幾個月開始出現放緩跡象，雖然仍位在極高水準。美國商務部周四公布的數據顯示，Fed 偏好的通膨指標──10 月不包括食品和能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數月升 0.2%，略低於預期。

此外，周三公布的一系列就業市場數據也顯示，美國勞動力市場似乎正在朝著 Fed 歡迎的方向降溫。有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示，11 月私營企業新增就業人數遠低於預期，創今年 1 月以來新低，同時美國勞工部發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，10 月職位空缺數為 1,033.4 萬個，較 9 月修正後數值減少 35.3 萬個，數據表明就業市場降溫。

截稿前，芝商所 (CME)FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼的機率為 77%、升息 3 碼的機率為 23%，而明年終點利率預估落在 4.75% 至 5% 之間。