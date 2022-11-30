香港房價創近五年新低 港府：暫無調整房市政策計畫

香港 10 月房價跌 2.41%，寫下近五年來新低，顯示房價跌勢擴大，香港政府對此表示，暫時沒有調整房市政策的計畫。

《澎湃新聞》報導，香港差餉物業估價署公布的最新房價指數顯示，香港 10 月房價報 352.4 點，較前月跌 2.41%，為四年來最大單月跌幅，重回五年前水準。該指數已連跌五個月。

疫情反覆、利率上調，基於種種因素，研究機構中原地產和利嘉閣均認為，預料今年最後兩個月房價仍會下滑，全年房價跌幅將達到 15%。

房地產市場專家鄧浩志說：「香港房市出現比較大的跌幅，跟兩個核心原因有關。首先是香港房價持續上漲時間太久，過去五、六年都處於一個上升通道當中，累計上漲的幅度非常高。其次美國多次迅速升息，利率大幅上升，港幣跟美元是連續匯率，會導致流通資金減少，對房地產投資形成利空。」

對此香港財政司司長陳茂波表示，美國升息令香港房市承壓，但他不認為政府需要出手「托市」，政府沒有放寬房地產政策的計畫。

房價「跌跌不休」，他提到香港房價輕微下調，仍在預期之內，未來港府會密切留意不同數據及市場交投，並強調投資人對房市和金融無須過度擔憂。

陳茂波提及，上半年香港房價下跌約 3%，租金回落 2% 至 3%，仍屬平穩。他認為，接下來美國仍處升息周期，香港房貸利率仍會升高，短期內房市有壓力，但房價不太可能出現斷崖式下跌。