〈紐約匯市〉Fed偏好通膨指標降溫 美元指數貶逾三個月新低

繼聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell 昨日釋出鴿派訊息後，美國稍早公布 10 月關鍵通膨指標明顯下滑，增加了 Fed 利率觸頂的預期，美元指數周四(1 日) 延續疲軟走勢，並創逾三個月新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.2%，至 104.68，是 8 月 7 日以來最低。

經濟數據顯示，美國 10 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.8%，符合預期且高於前值，核心 PCE 物價指數則月增 0.3%，低於預估並持平前值，年增率也自前一月的 6.3% 跌至 6%。 核心 PCE 是 Fed 偏好的通膨指標。

Moya 說：「消費者仍在跟上支出，持續申請失業金的人數也還在增加，因此我們可能會開始看到失業率上升，這將支持 Fed 緊縮周期即將結束的觀點。市場對殖利率繼續下滑的預期升溫，將導致美元走軟。」

歐元連兩個交易日走強，勁揚 1.2% 至 1.0523 美元，創 6 月 29 日以來新高；英鎊也大漲 1.6% 至 1.2243 美元，為 8 月來最佳。

路透引述消息人士說法稱，中國將在未來幾天宣布放寬檢疫，並減少大規模採檢，在嚴厲的防疫政策引發強烈反彈後，當局政策明顯有了轉變。

澳幣持續受中國放寬防疫限制的預期提振，繼昨日強升 1.5% 後，周四再漲 0.3% 至 0.6811 美元，是 9 月 13 日以來最高。紐元兌美元漲 1.25% 至 0.6372 美元。

美元兌日元連續四個交易日走軟，挫近 2% 至 135.33 日元，為 8 月 18 日來最低。

不過，美元兌加元上漲 0.2% 至 1.3437 加元，收復昨日部分跌幅。Fed 主席鮑爾周三 (30 日) 釋出放緩升息的訊號，拖累美元走低，並激勵加元大漲。

然而，加元今日未能延續氣勢，主要是因為投資人削減對加拿大央行的升息押注，且數據顯示加拿大製造業活動已連續四個月放緩。

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