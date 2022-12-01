美國上周初領失業金人數降至22.5萬 續領失業金人數升至2月來新高

美國勞工部周四（1 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，較修正後前值 24.1 萬減少 1.6 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人。不過續領失業金人數升至今年 2 月以來新高水準，表明在逐漸降溫的勞動力市場中，失業民眾更難找到新工作。

截至 11 月 26 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.5 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，修正後前值報 24.1 萬人，4 周移動平均值報 22.7 萬人。

截至 11 月 19 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 160.8 萬人，較上周未修正後的 155.1 萬人增加 5.7 萬人，高於市場預期的 157.3 萬人，4 周移動平均值報 150.85 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)



近幾周來經濟學家一直密切留意續領失業金人數，因為這是衡量民眾在失業後有多難找到新工作的指標，同時該數據飆升也暗示即將到來的經濟衰退。儘管過去兩個月來續領失業金人數一直在上升，但仍接近歷史低點。

雖然大型科技公司與銀行業紛紛開始裁員，但這仍僅限少數幾個行業。與此同時日前公布的數據顯示，10 月就業職缺減少、薪資增幅放緩，表明對工人的需求可能開始減弱。

初領失業金方面，市場分析指出該數據往往在節假日前後波動較大，上周甫經歷感恩節連假，消除這種波動的四周移動均線小幅升至 228,750。

11 月非農報告即將在周五（2 日）公布，外界預估報告將顯示美國雇主在 11 月縮減招聘，新增就業人數將落在 20 萬人，前值為 26.1 萬，另外失業率也將保持在 3.7%，與前值持平。