〈美股盤後〉靜待非農數據 Salesforce領道瓊收黑近200點

美國非農就業數據公布前夕，投資人消化好壞參半的經濟數據，以及聯準會官員鷹派言論，美元隨美債殖利率續跌，美股主指週四 (1 日) 多狹幅收黑。

Salesforce 暴跌壓力之下，道瓊收跌近 200 點。標普 500 指數小跌 0.09%，守住 200 日均線，AMC 和 Bed Bath & Beyond 等迷因股起飛，那指微幅收高 0.13%。費半走低 0.78%。

數據方面，聯準會偏好參考的通膨指標 ─ 核心個人消費支出物價指數在 10 月年增率降至 5%，顯示通膨持續降溫，而個人所得與支出雙雙勁揚，釋出經濟軟著陸的訊號，提振市場早盤信心。

然而，美國 11 月 ISM 製造業指數報 49，跌破 50 榮枯線，低於市場預期的 49.8，2020 年 5 月來首次出現萎縮，經濟迅速衰退的壓力襲來，潑了多頭一頭冷水。

投資人等待週五非農就業數據提供更多總體經濟訊息，華爾街預測，美國 11 月非農新增就業報 20 萬人，2020 年 12 月以來最低，失業率料維持 3.7% 不變。

政經方面，聯準會主席鮑爾週三表示最快可能在 12 月放緩升息步伐後，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週四並未對 12 月升息幅度表態，但強調聯準會需要進一步升息才能降低過高的物價壓力。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四表示，雖然聯準會可能很快就會放慢升息步調，但通膨依然過高，貨幣政策需要在一段時間內保持足夠的限制性才能將通膨降下來，終點利率可能會略高於 4.6%。

美國國會試圖在耶誕節前夕阻止美國鐵路系統停擺，參議院週四批准法案，強制執行一項由鐵路公司、工會和拜登政府先前敲定的臨時勞資協議，但有關帶薪病假的單獨法案卻鎩羽而歸，這個罷工癥結點仍然存在。

歐盟的俄油制裁禁令即將在 12 月 5 日生效，歐盟週四傳出接近達成協議，將俄油價格上限訂為每桶 60 美元左右，有望在下週一限期前實施。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.43 億例，死亡數突破 663 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊中以金融、必需消費品和能源板塊領跌，只有 3 個板塊上漲，包括通訊服務、醫療保健和資訊科技，但沒有一個板塊的漲幅超過 0.2%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 持平；微軟 (MSFT-US) 跌 0.18%；Meta (META-US) 上漲 1.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.08%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 暴跌 8.27%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.98%；波音 (BA-US) 下跌 1.73%；Nike (NKE-US) 上漲 1.29%；家得寶 (HD-US) 上漲 0.95%。

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.25%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.36%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.64%；美光 (MU-US) 下跌 3.75%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.80%；高通 (QCOM-US) 漲 0.25%；AMD (AMD-US) 跌 0.19%。

台股 ADR 全數殞落 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.36%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.88%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.36% 至每股 82.68 美元，換算價 506.50 元，折溢價率達 1.60%。外媒引述消息人士指出，台積電擬定新的升級計畫，美國亞利桑那州廠在 2024 年啟用後將立即開始生產 4 奈米晶片，這項新計畫預計於移機典禮上宣布。

Salesforce (CRM-US) 暴跌 8.27% 至每股 147.00 美元。Salesforce 第四季財測低於市場預期，而且 Salesforce 聯席 CEO 泰勒 (Bret Taylor) 突然去職令投資人措手不及。

蔚來汽車 ADR (NIO-US) 下跌 5.40%，理想汽車 ADR (LI-US) 下跌 3.18%，小鵬汽車 ADR (XPEV-US) 暴跌 7.77%。

中國造車新勢力公布 11 月銷售數據，其中廣汽埃安以 2.87 萬輛的成績蟬聯冠軍寶座，理想汽車和蔚來汽車月交付量皆創新高，而小鵬汽車月交付量成長逾 1 成。

Roivant Sciences (ROIV-US) 飆高 8.21%。輝瑞公司 (Pfizer)(PFE-US) 上漲 1.90%。兩家公司週四成立一個部門來開發 RVT-3101，這是用於治療炎症性腸病的藥物。

富國銀行 (WFC-US) 下跌 2.25% 至每股 46.87 美元。外媒消息傳出富國銀行因房市降溫，計劃再度裁減抵押貸款部門的員工，規模約數百名。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.5 萬人，預期 23.5 萬人，前值 24.1 萬人

美國上週續領失業金人數報 160.8 萬人，預期 157.3 萬人，前值 155.1 萬人

美國 10 月 PCE 物價指數年率報 6%，預期 6%，前值 6.3%

美國 10 月 PCE 物價指數月率報 0.3%，預期 0.6%，前值 0.3%

美國 10 月核心 PCE 物價指數年率報 5%，預期 5%，前值 5.2%

美國 10 月核心 PCE 物價指數月率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 11 月 ISM 製造業指數報 49，預期 49.8，前值 50.2

美國 11 月製造業 PMI 終值報 47.7，預期 47.6，前值 47.6

美國 10 月個人支出月率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.6%

美國 10 月個人收入月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 10 月實際個人消費月率報 0.5%，前值 0.3%

華爾街分析

Natixis Investment Managers Solutions 投資組合策略師 Garrett Melson 表示：「美股週三大漲後，顯得有點不知所措，投資人仍在消化數據，並等待週五的非農就業數據。非農數據低於預期可能有助於股市，因為這將為聯準會放升息幅度提供支持，這種情況有利於年底前的反彈。」

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 稱：「股市回落幅度越低，進一步走高的可能性就越大。同時，在即將進入今年最後一個月之際，如果空頭希望保持今年的熊市趨勢不變，他們將需要捍衛這條熊市趨勢線，將標普指數推回到 200 日均線以下。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主