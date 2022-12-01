IMF下週訪問中國 聚焦弱國債務重組

國際貨幣基金 (IMF) 策略主管 Ceyla Pazarbasioglu 週三 (30 日) 表示，她將於下週訪問中國，敦促中國就尚比亞等有需要的國家的債務重組方面取得更快進展。

Pazarbasioglu 將於下週前往中國，與中國官員就部分國家的債務重整項目舉行會議。

Pazarbasioglu 表示，此行取得進展至關重要，歡迎中國參與非洲國家查德的債務重整計畫。

2020 年疫情暴發以來，20 國集團 (G20) 提出債務處理共同框架，查德是在此框架下首個完成這一進程的國家。

同時，Pazarbasioglu 提到，現在國際目光都集中在尚比亞 (Zambia)，尚比亞債權人仍在敲定債務處理方案，這個規模更大、更複雜的債務重組是對共同框架的真正考驗。

尚比亞背負著大約 170 億美元的外債加拖欠的利息，主要由中國等主權債權人、多邊貸款人和商業債券持有人分攤。

自習近平擔任中國國家主席以來，在中國一帶一路倡議下，中國已向約 150 個國家提供超過 1 兆美元的貸款，成為世界上最大的雙邊貸款債權國。

由於升息和通膨率飆漲的因素，「一帶一路」問題貸款暴增 3 倍，全球被視為陷入財務困境的國家中，總共持有中國近 60% 的海外貸款。

中國近年來表現出不願意減記其雙邊債務，引發 IMF、世界銀行、七國集團 (G7) 批評聲浪，稱這是「債務陷阱外交」，不過，近期傳出中國改變態度，積極風控，有意轉向推出較為嚴謹的「一帶一路 2.0 版」。

而針對 G20 債務處理共同框架，中國主張，多邊開發銀行也應該參與債務重組，而不是用新的貸款來排擠其他債權人，新的貸款也並非免費的午餐，新的融資不能是單純的贈款。