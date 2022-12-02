美股重點新聞摘要2022年12月02日

今日操盤前瞻

南韓 11 月 CPI

歐元區 11 月 PPI

美國 11 月非農、失業率

標普信評：明年歐美企業違約率恐飆至現行水準近 3 倍

信用評級機構標普全球 (S&P Global) 週四 (1 日) 警告，一波企業債務違約潮可能會在 2023 年席捲美國及歐洲，這兩地的投機級之企業違約率可能翻倍，甚至達到目前水準的將近 3 倍。閱讀全文...

英特爾向上千名愛爾蘭員工提供三個月無薪假

外媒《商業郵報》(Business Post) 周四 (1 日) 報導，作為公司撙節措施的一環，英特爾 (INTC-US) 的愛爾蘭 Leixlip 廠區有多達 2000 名員工收到三個月的無薪假提議。閱讀全文...

滙豐全球裁員 15% 各地營運長至少 200 人下台

兩名知情人士透露，滙豐銀行 (HSBC-US) 將裁減高達 15% 的全球高階運管經理人，以精簡管理團隊並降低成本。閱讀全文...

Fed 威廉斯：明年通膨估大幅下滑 但離限制性水準還有一段距離

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (1 日) 表示，一些前瞻性指標確實顯示通膨正在產生變化，預估明年通膨將大幅下滑，但要達到限制性水準，他認為還有很長一段路要走。閱讀全文...

美 10 月核心 PCE 增速放緩 消費者支出穩健

美國商務部周四（1 日）公布數據顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨指標──10 月核心個人消費支出（PCE）物價指數增速放緩，另一方面同月個人支出成長 0.8%，符合經濟學家預期，兩項指數表現給市場帶來希望，即 Fed 的升息措施正在冷卻通膨而不會引發經濟衰退。閱讀全文...