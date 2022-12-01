〈房產〉全台六都房市前11月交易量年減7% 衰退幅度持續擴大

根據六都地政局 11 月「建物買賣移轉棟數」資料顯示，六都 11 月建物買賣移轉棟數為 1.86 萬棟，移轉棟數創下近 6 年以來同期新低，且年減幅度達到 28.5%，雙北與台南都創 6 年同期新低，高雄市更創 14 年以來同期新低，今年虎年房市上半年火熱，下半年由盛轉衰，全年房市虎頭蛇尾。

累計 2022 年 11 月建物買賣移轉棟數為 22.32 萬棟，年減 7%，其中並以高雄市年減 14.3% 的減幅最大，地產業界人士指出，台灣房市將進入盤整階段。

2022 年 11 月六都建物買賣移轉棟數月增 8.6%，除了台南市微減 0.7% 外，其餘五大都會區均較 10 月量增，其中，台北市月增 3.8%，新北市月增 10.0%，桃園市月增 21.5% 最多，台中市成長 5.3%，高雄市月增 5.7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，由於房市交易與登記約有 1 個月左右時間差，因此 11 月建物買賣移轉棟數主要是反映 10 月至 11 月初的市況，全球貨幣緊縮、升息讓經濟復甦力道放緩，房市買氣已有降溫趨勢，民眾轉趨觀望保守。

不過，陳金萍指出，部分都會區在交屋潮挹注下，建物買賣移轉棟數看跌不跌，像是台北文山、桃園中壢、八德以及台中北屯、烏日、高雄鳳山、三民、前鎮等區域，讓該都會區交易量表現較 10 月量增。

另與去年同期相比，六都 11 月交易量年減 28.5%；其中台北市年減 26.3%，新北市年減 40.4%，桃園市年減 15.9%，台中市年減 10.0%，台南市年減 27.7%，高雄市年減 42.6%，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，除了桃園市、台中市表現相對穩定外，其餘四大都會區量縮幅度均超過二成，新北市、高雄市更是減少逾四成最多。

陳金萍指出，去年 9 月在國內疫情趨緩助攻下，房市遞延性買盤大舉入市，交易量逐月提升，也墊高去年基期，而今年全球政經局勢已不可相比擬，交易量表現明顯低於去年。

進一步觀察今年 1-11 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 223,156 棟，與去年同期年減 7.0%；其中台北市年減 5.5%，新北市年減 10.0%，桃園市年減 4.3%，台中市年增 3.4%，台南市年減 12.4%，高雄市年減 14.3%，除了台中市外，其餘五都均較去年同期衰退。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市利空不斷，包括俄烏戰爭、美國暴力升息、台股大跌近六千點，資金面由寬鬆轉向緊縮，導致房市交易量明顯下滑，11 月的房市移轉創下近年新低，就反映 10 月市場買氣觀望交易量下滑，全年 32 萬棟不保，房市步入盤整階段。