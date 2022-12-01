鑫龍騰布局北高雄開發案 總銷23億元岡山信義案動土

上櫃建商鑫龍騰 (3188-TW) 岡山信義開發案今 (1) 日動土，總經理黃勁嘉表示，在台積電 (2330-TW) 進駐高雄設廠帶動產業升級下，將跟隨台積電腳步進一步在北高雄布局。

鑫龍騰今天動工的開發案位於高雄岡山區 87 期重劃區，基地面積約 895.16 坪；鑫龍騰以總價 6.51 億、每坪 72.8 萬元的區域高價取得，目前規劃興建 33-47 坪的首換產品、一層 6 戶，樓高 23 層，總戶數達 139 戶，預估總銷達 23 億元。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，岡山信義段案為集團今年第四場動土，也是第一次來到岡山區的推案；岡山區 87 期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，介壽路首排能享有阿公店溪的河景、岡山河堤公園綠意，儼然是岡山版的小農 16。

鑫龍騰開發另一推案「中正 O8」已於 10 月完工，並開始入帳；該案合計 145 戶，位於中正一路旁，緊鄰捷運橘線 O8 站，生活機能擁有武廟商圈、大順建國商圈，鄰近中山高速公路中正交流道，完善的交通及高生活機能，是該案主推賣點之一；而正在新建預售的「鑫天地 2」合計 362 戶，預計明年第三季取得使用執照並開始入帳。

鑫龍騰 2022 年前三季營收 6600 萬元，稅後虧損 1693 萬元，每股虧損 0.13 元。

鑫龍騰開發隸屬高雄天玉集團，集團在 2014 年入主安上櫃的安茂微電子，並在 2016 年獲准更名為鑫龍騰開發。