〈房產〉北市內湖區潭美段4400坪地上權案 正式啟動招商

內湖區潭美段大面積商業用地將以設定地上權方式釋出，北市府財政局今 (1) 日公告「台北市內湖區潭美段五小段 21 地號等 4 筆市有土地設定地上權案」及「台北市內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號市有土地設定地上權案」2 宗招商案，計約 4400 坪，將以 60 年地上權的方式引進投資人開發，截標日為 2023 年 3 月 1 日。

大內湖科學園區是臺北市最重要且發展最成熟的科技聚落，近年科技業、航運業等自用型買方相當活躍，保險業與投資機構看好科技業的穩定發展以及在地租賃需求，將內科廠辦納入資產配置一環。

光是截至今年前 11 個月，內科與其周邊潭美街的大型科技廠辦與辦公室，累積成交金額已達 182.9 億元，占台北市整體商用不動產交易的 33%，該區知名交易包括中國人壽以 83 億元買下西湖段精英電腦整棟大樓，領航家投資以 30.7 億元購入即長虹 (5534-TW) 將完工的長虹豐匯商業科技大樓。

同時，宏普建設 (2536-TW) 在 10 月底以 40.8 億元售出舊宗段整棟預售廠辦；多家建商積極增加內科土地庫存，國產實業 (2504-TW) 與長虹建設於今年各斥資 20 億元購地，未來將推出廠辦以滿足企業需求

本次臺北市政府釋出 2 宗內湖區潭美段大面積商業用地地上權案，基地一為辦公服務區（一），土地面積約 1938 坪，建蔽率與容積率分別為 40% 與 225%，可做一般事務所、金融保險業、醫療保健服務業、旅遊及運輸服務業、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用，權利金底價為 9 億 2798 萬元；基地二為工商服務展售區，土地面積約 2468 坪，建蔽率與容積率分別為 50% 與 225%，權利金底價為 12 億 9330 萬元，可規劃為零售空間、一般事務所、金融保險業、一般旅館、企業營運總部及其關係企業（附條件）等使用；基地規模適中，未來開發單棟面積可達到 7000-8000 坪以上，使用規劃彈性佳。

招商顧問第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，隨著內科發展逐步飽和，西湖段與文德段土地一地難求，間接帶動有總部需求的企業與開發商將重心遷移到舊宗段與潭美五期，目前該區土地行情每坪 130 萬元至 160 萬元之間。本案是大內湖科學園區近年首度釋出的地上權招商案，隨著未來 10 年捷運東環段完工通車，該區將可與台北市信義區快速串連，進一步提升商業發展潛力。