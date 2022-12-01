葉倫：美企應留意中國與台灣的地緣政治風險

美國財政部長葉倫周三（30 日）表示，評估供應鏈的企業應該注意中國對台灣的威脅所帶來的地緣政治風險，以及其他引發美國國安擔憂的舉動。

葉倫在《紐約時報》（NYT）舉辦的交易錄峰會（DealBook Summit）上表示，拜登政府已明確表示尊重北京的「一中政策」，但維持中國與台灣之間的和平關係以及台灣海峽和平「極其重要」。

當被葉倫被問及如果中國兌現長期以來以武力奪取台灣控制權的威脅，美國將會如何應對時，葉倫回應：「這當然並非我們所願見到的情況，但我們看到一系列地緣政治風險日益突出，美國企業應思考這些風險為何。」

葉倫說，美國企業開始更認真考慮這類供應鏈風險，包括台灣和中國舉動引起的國安擔憂。葉倫近期鼓勵供應鏈多元化，從中國轉向印度等以市場為導向的民主國家，她將此概念稱為「友岸外包」（friend-shoring）。

但她表示，美國和中國之間繼續保持緊密的商業關係對全球經濟非常重要。葉倫兩周前在印尼舉辦的 20 國集團（G20）峰會上會晤中國央行總裁，這此她第一次與中國高層經濟官員面對面進行會談，當時她說希望兩國之間能更頻繁接觸。

葉倫在交易錄峰會上表示，自己希望也期待美中兩國在互惠貿易和投資方面繼續保持非常牢固的關係。她還說，無論對美國、中國還是全球經濟而言，兩國情況惡化都不會有好處。