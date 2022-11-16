川普宣布角逐2024美國總統大位

美國前總統川普週二 (15 日) 宣布投入 2024 年美國總統大選，再次角逐白宮寶座。

川普已向聯邦選舉委員會 (FEC) 提交申請文件，以參加 2024 總統大選的共和黨黨內初選。

川普宣布角逐 2024 美國總統大位 (圖片：FEC)

川普於美東時間週二晚間在佛州海湖莊園發布一個「重大聲明」，他宣布投入 2024 年美國總統大選，喊出「要讓美國再次偉大」和「美國優先」口號。

川普稱：「今晚我將宣布競選下屆美國總統。這場競選將是關於議題、願景和成功，我們不會停止，我們不會放棄，直到實現最高目標，讓我們的國家比以往任何時候都更加偉大。」

川普抨擊美國總統拜登在 G20 峰會沒有與盟國達成相關協議，為美國人民爭取應有的權益。

川普提到：「美國正在衰落，對於數百萬美國人來說，這是一個失敗的國家，我將確保拜登不會再連任四年。」

這一消息是在共和黨輸掉關鍵期中選舉一週後發布的，期中選舉並未出現共和黨大勝的「紅色浪潮」，由於川普背書候選人在美國期中選舉表現不如預期，川普被視為共和黨的「最大輸家」，但同黨競爭對手德桑提斯 (Ron DeSantis) 被視為是共和黨的「大贏家」。

德桑提斯在美國最大搖擺州佛州以 59.4% 的選票連任州長後，已成為川普爭取黨內 2024 年總統候選人提名的最大競爭對手，據報，德桑提斯正籌組一個競選團隊，準備向川普發起挑戰。

同時，美國前副總統彭斯 (Mike Pence) 也正考慮 2024 年角逐總統大位，直言美國有比川普更好的選擇。

倘若川普贏得共和黨提名，他很可能再度與拜登交戰。拜登尚未正式啟動他的連任競選活動，不過，拜登近期鬆口有意競選 2024 年美國總統連任，他將在明年年初做出最後決定。