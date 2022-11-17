IMF總裁：俄烏戰爭是今年最重大的經濟不利因素 明年恐怕也是

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 認為，對全球經濟來說，烏克蘭戰爭是今年唯一一項最重大的負面因素，明年很可能也是如此。

不過她也說，任何引起更多焦慮的事情，都會傷害經濟增長前景以及全球各地人民的需求和期望。

喬治艾娃的這番言論，是對周二 (15 日) 稍晚波蘭領土遭到飛彈擊中所做出的回應，這起爆發事件共造成兩名平民死亡，初步評估顯示可能為烏克蘭防空系統所造成。

IMF 曾多次警告，俄烏戰爭將造成全球經濟碎片化，並將 2023 年全球經濟成長預測下修至 2.7%，低於今年的 3.2%，撇除金融危機和新冠疫情爆發初期，成長力道可說是 2001 年以來最疲軟。

喬治艾娃接受 CNBC 採訪時表示：「我們已經看到一些碎片化跡象，這些都來自合理的擔憂... 即供應安全。我們觀察到供應鏈因為疫情和戰爭而被迫中斷，並傷害國內外經濟成長。」

她並警告，若各國選擇走向各自獨立的集團，將會付出高昂代價，尤其是已開發經濟體，對開發中國家的影響也會更加廣泛。

IMF 上月表示，若美國對中國的晶片制裁打擊產業貿易，或是其他產業的非關稅貿易壁壘升級到冷戰時期的水平，亞太地區的國內生產毛額 (GDP) 恐將損失超過 3%。