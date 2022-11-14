IMF：全球經濟前景黯淡 正面臨巨大挑戰

IMF：全球經濟前景黯淡 正面臨巨大挑戰(圖片：AFP)
IMF：全球經濟前景黯淡 正面臨巨大挑戰(圖片：AFP)

國際貨幣基金組織 (IMF) 在週日 (13 日) 表示，近幾個月採購經理人指數 (PMI) 持續惡化，全球經濟前景甚至較上個月的預期更加黯淡。

IMF 將前景黯淡歸咎於持續高漲的通膨、中國經濟成長疲軟、俄烏戰爭造成的天然氣供應中斷以及糧食危機。IMF 上個月將 2023 年的全球經濟成長預測從先前的 2.9% 下調至 2.7%。

IMF 表示，全球經濟面臨的挑戰是巨大的，近期許多指標證實經濟前景更加黯淡。衡量製造業和服務業活動的 PMI 表明大多數 G20 國家的經濟疲軟，經濟活動萎縮，且通膨率仍居高不下。

IMF 指出，歐洲日益惡化的能源危機將嚴重損害經濟成長並推升通膨，而長期高通膨可能導致政策利率上調幅度大於預期，全球金融狀況將進一步收緊，反過來又給脆弱的經濟體帶來主權債務增加的風險。

IMF 總裁喬治艾娃上月曾表示，各國央行應繼續提升利率，以對抗通膨。IMF 預估，還需要一段時間才能降至各國央行設定的約 2% 目標。通膨將在短期內開始下降，但在 2023 年恐怕仍難以回到央行設定的目標，要至 2024 年才有望接近這一目標。

喬治艾娃也提到，已開發國家需要控制債務危機並稱之為巨大而可怕的危險，因為債務危機將影響所有國家，而非僅僅是那些債務負擔承重的國家。

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