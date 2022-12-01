歐盟警告馬斯克：好好管推特 否則平台將遭禁或重罰全球營收6%

歐盟已警告馬斯克 (Elon Musk)，倘若推特不遵守 2023 年將生效的內容審查相關法律，將會遭歐盟禁止或罰款。

英國《金融時報》報導，負責實施聯盟數位規則的歐盟專員 Thierry Breton 周三 (30 日) 與馬斯克進行視訊會談，並威脅要對推特實施禁令，除非符合歐盟規定。

這些規定包括積極刪除虛假訊息、不可武斷隨意地讓被禁止的用戶回歸平台，以及同意明年夏季前進行廣泛的獨立審計，並披露活躍用戶人數、被封鎖帳戶數量等訊息。

Breton 還呼籲馬斯克嚴格規範廣告業務，例如禁止以兒童為目標投放廣告，或利用宗教、政治之類的敏感資訊投放針對性廣告。

歐盟的新《數位服務法》將於 2023 年生效。該法為大型科技公司審查公眾平台上內容的方式制定全球標準，尤其針對用戶自產的內容。

Breton 擔心，在馬斯克解僱數千名員工後，推特恐沒有足夠人力確保遵守規定。

倘若推特違反該法，恐遭歐盟全歐洲封禁或高達全球營收 6% 的常規罰款。《金融時報》報導，馬斯克在電話會議中多次讚賞該法「非常明智」，且認為該法應適用全球。

不只歐盟擔心推特易主後政策髮夾彎，包括蘋果 (AAPL-US) 在內許多公司都因對該平台內容審核態度有疑慮，而暫停或終止在推特上投放廣告。

雖然蘋果尚未公開置評，但馬斯課曾宣稱蘋果公司威脅要讓推特 app 自 App Store 下架，除非馬斯克對該平台內容制定明確規範。

歐盟代表沒有立即回復置評請求，推特也沒有立即回復置評請求。