盤中速報 - 中天(4128)急拉2.06%報69.5元，成交1,637張

中天(4128-TW)近5分K漲速2.06%，28日09:07報69.5元，成交1,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲7.29%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.02%。櫃買指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,119 張
- 外資買賣超：-2,261 張
- 投信買賣超：+485 張
- 自營商買賣超：+657 張
- 融資增減：+1,821 張
- 融券增減：+260 張
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