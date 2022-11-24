盤中速報 - 中天(4128)急跌-2.14%報68.7元，成交14,637張

中天(4128-TW)近5分K跌速2.14%，24日09:28報68.7元，成交14,637張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲15.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.58%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+241 張
- 外資買賣超：-2,068 張
- 投信買賣超：+137 張
- 自營商買賣超：+2,172 張
- 融資增減：+3,511 張
- 融券增減：+380 張
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