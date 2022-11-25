盤中速報 - 中天(4128)急跌-2.34%報71.1元，成交10,711張

中天(4128-TW)近5分K跌速2.34%，25日09:24報71.1元，成交10,711張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲16.78%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.64%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,328 張
- 外資買賣超：-708 張
- 投信買賣超：+443 張
- 自營商買賣超：+1,593 張
- 融資增減：+3,463 張
- 融券增減：+593 張
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