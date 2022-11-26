歐盟推遲俄油上限談判 普丁草擬禁售令回敬西方

俄油價格上限談判僵持不下，歐盟決議延至下周一再討論。知情人士則透露，俄羅斯正在擬定總統令，將禁止俄企以及任何交易商把石油賣給任何參加限價機制的國家和該國企業。

歐盟各國代表原定周五 (25 日) 開會，討論七大工業國 (G7) 針對俄國海運原油的禁運措施，但最終會議取消，一名外交官透露與會各方的共識不足。

G7 俄油價格上限將在 12 月 5 日生效，但歐盟各國對俄油價格上限到底應該訂在什麼水準，還沒有達成共識。此措施希望阻止世界各國的船運、保險和再保公司以超過議定上限的價格經手俄國原油交易，進而限制俄國繼續從原油取得挹注戰爭的資金，但不至於完全切斷俄油流通。

波蘭、愛沙尼亞、立陶宛希望價格上限遠低於 G7 目前設定的每桶 65-75 美元，認為目前的提案對俄國太慷慨，但希臘、賽普勒斯和馬爾他希望價格訂得高一點，以彌補這些海運國家預期的損失。

歐盟外交官員透露，目前無法掌握兩個陣營能在多快的時間內達成共識，波蘭甚至希望在限價協議之外，能加入針對俄國的新制裁方案。

限價機制效果難估

另一方面，知情人士透露，克里姆林宮正在研議一道總統令，將禁止俄國企業和交易員把俄國石油賣給參加價格上限機制的人。

消息人士未說明這道命令認定何謂「參加」該機制，可能禁止在所有涉及俄國原油或油品的合約中提到價格限制，並禁止把油運到任一個遵守限價的地點。

無論是 G7 價格上限機制還是俄國回擊行動，對貿易的影響目前難以評估，原因是支持限價的國家已經拒絕採購俄油，因此該措施主要針對的是印度等主要消費國。

俄羅斯總統普丁和多名俄國官員已經多次表示，俄國不會把能源供應給參加限價機制的國家，將把油品輸給他們認定的「市場導向夥伴」，或是乾脆減產。