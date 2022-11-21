G7對俄油禁運前景不明 中國新冠疫情再起 高盛削減第4季國際原油預測

高盛將 2022 年第 4 季的油價預測下修每桶 10 美元至 100 美元，理由是對中國新冠疫情的擔憂加劇，以及七大工業國集團 (G7) 限制俄羅斯油價的計畫並不明確。

包括柯里 (Jeffrey Currie) 在內的高盛經濟學家在報告中表示：「市場對未來基本面感到擔憂是正確的，因為中國爆發了重大的新冠病例，而且 G7 價格上限的實施情況不明朗。」並補充指中國的清零封鎖，相當於 OPEC+ 每天 200 萬桶的深度減產。

中國在周末報告了 3 例新冠肺炎死亡病例，這是今年 5 月以來首宗死於報告。

隨著當地病例數攀升至每天數百例，中國首都北京在過去 3 天收緊了新冠疫情管制措施。

經濟學家補充說，這個全球最大石油進口國可能實施更多封鎖，這將進一步削弱其需求。

報告指出，「中國的新冠病例處於 4 月 22 日的高點，但新的政策如何反應尚不清楚。我們將本季對中國需求的預期下修了每天 120 百萬桶至 1400 萬桶，預計之後會有更多封鎖。」報告並補充說，中國目前的原油需求比高盛對 10 月至 11 月的每天預期低 80 萬桶。

近幾個月原油價格波動較大，由於對全球經濟衰退的擔憂加劇，6 月初原油價格漲至 120 多美元，隨後在 OPEC+ 減產後跌至每桶 90 美元左右。

重點原油期貨目前都徘徊在 2 個月低點附近：布蘭特原油期貨下跌不到 1 美元或 0.9% 至每桶 86.83 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.09% 至每桶 79.21 美元。

俄羅斯的石油產量和出口量高於預期也是導致高盛下調的原因，距離歐盟 12 月初生效的禁運僅剩 2 周。

高盛在報告中指出，「投資人對俄羅斯高於預期的生產和出口流量感到失望。雖然距離歐盟對原油的禁運以及 G7 價格上限生效僅剩 2 周時間，但更多細節將於下周公布。」