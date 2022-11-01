美對俄油價格上限頒布新指引 12月5日前裝運不受影響

美國財政部周一 (31 日) 針對俄油價格上限計畫頒布新指引，12 月 5 日以前裝運的俄羅斯石油將不受這項新制裁影響，此舉顯示華府試圖安撫焦慮不安的原油市場。

美國和盟友將從 12 月 5 日起，禁止本國企業為俄羅斯原油提供海運服務，除非俄油的油價低於某一特定價格，但價格上限內容遲遲未定，加上歐盟和英國另外推動的制裁也將在 12 月 5 日生效，讓油市壟罩在不確定性當中。

一些交易員、保險商、銀行和航商已經開始處理 12 月交割的俄油，因從俄國波羅的海港口出發的貨物，需要 45 到 60 天才能送到亞洲買家手中。

為了安撫市場參與者對油價上限期限的焦慮，美國財政部頒布新指引，若俄油是在 12 月 5 日以前裝貨、且於 2023 年 1 月 19 日以前卸貨，就不受價格上限規範。但若在 12 月 5 日之後裝貨，仍需按照規定價格出售，才能使用西方國家的保險、融資和船運服務。

美國主導的俄油價格上限，希望和歐盟的制裁一同發揮效果，禁止歐洲企業幫助俄國運輸源油到世界各地。但拜登政府也擔心此舉會招致俄國減產，反而刺激全球油價上漲。

美國先前暗示，價格上限可能訂在每桶高於 60 美元的水準，超出原本一開始欲設定的 40-60 美元。

俄羅斯的烏拉爾原油 (Urals) 在入侵烏克蘭以前的平均油價為每桶 65 美元，而在戰爭爆發後，一直以折價約 20 美元的幅度出售。布蘭特原油周一約報每桶 94 美元。