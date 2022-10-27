西方國家正在敲定俄油價格上限 世銀：需要新興國家參與才能奏效

美國在內等西方國家官員正在敲定對俄羅斯石油實施價格上限的計畫，與此同時，世界銀行 (World Bank) 警告，價格上限計畫必須讓新興經濟體共同參與才能奏效。

路透援引西方官員說法報導，目前還沒敲定價格範圍，但一位知情人士透露，俄油價格上限將依據每桶 63-64 美元的歷史平均水平去做決定，進而形成自然上限。

為了打擊俄羅斯籌措戰爭資金的能力，並防止俄油流動受阻帶動油價飆升，拜登政府計劃透過對俄油設置價格上限，來削減俄羅斯的石油收入。

歐盟將從 12 月 5 日開始對俄羅斯原油實施禁運，具體價格範圍可望在歐盟禁運令上路的幾周內敲定。

彭博稍早報導，因參與制定價格上限的美國官員擔心，過低的油價可能導致大規模供應中斷風險，拜登政府被迫重新調整價格上限計畫。

上述報導隨後遭到一位美國政府高級官員反駁，但他拒絕詳細說明。過去幾周以來，美國政府不斷告訴媒體，已和夥伴國在價格上限方面取得進展。

根據路透援引白宮國家安全會議 (National Security Council) 發言人 Adrienne Watson 的聲明，白宮正與七大工業國 (G7) 以及其他合作夥伴協調，對俄油實施有效且強而有力的價格上限。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 本月表示，目前與美國共同推動價格上限的有 G7、歐盟和澳洲，沒有計劃新增其他國家，但彭博稍早報導，南韓私下告訴 G7 國家，願意一同遵循俄油價格上限，G7 國家也試圖說服紐西蘭和挪威加入。

世界銀行周三 (26 日) 表示，G7 國家對俄油的價格上限計畫是一項未經檢驗的機制，可能影響到俄羅斯的石油流動，這需要新興市場和開發中經濟體的共同參與才能奏效。