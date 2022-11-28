印度股市逆風漲 哪檔基金表現最好？它績效跑第一

受到諸多不利因素空襲，今年全球多數股市重挫，不少指數跌幅超過 20%、30%，但印度股市走出了不一樣的路，今年以來繳出正報酬率，連帶印度基金表現也很亮麗。其中，規模最大、接近百億新台幣的境內印度股票基金 - 瀚亞印度基金 (新台幣)，今年至今報酬率高達 1 成，萬綠叢中一點紅，顯得格外搶眼。

印股近期突破歷史新高，不過 HSBC 研究指出，目前僅約 4 成公司家數達到 200 日平均線，但印度股市長期平均則有 6 成公司的股價會高於此水準，顯示仍有補漲空間，印股仍有相當大的推升動能。加上後續農村經濟將接棒演出，印股後市可望仍有表現空間。

全球股市慘綠 印股卻翻紅

今年以來，投資市場受到俄烏戰爭、高通膨、美國聯準會鷹派升息等眾多因素影響，全球股市多應聲倒地，跌幅超過 20% 者，比比皆是，舉例來說，今年前 10 月各主要股市表現，MSCI 新興亞洲指數跌幅逼近 35%，即使是台股，修正幅度也近 30%；近年國內投資人相當熱衷的越南股市，也難逃將近三成的修正。

在這波大修正中，巴西、印尼、印度是少數能夠躲過空頭來襲的股市，今年前 10 月累計漲幅分別為 10.7%、7.21%、4.28%，其中，印度股市漲勢很猛，距離歷史高點僅一步之遙，幅度不到 2.5%。

七大因素支撐 印度股市仍可期

印股表現得以優於多數股市，究其原因主要有經濟展望佳、財務槓桿比重低、經濟及產業復甦、通膨控制得宜、匯率相對平穩、內外部資金穩定流入股市、地緣政治干擾少等 7 大因素，支撐印股表現。不過，目前印度仍面臨世界局勢緊張、經濟衰退陰霾等干擾因素，印股往後表現仍需端賴國際情勢發展，以及企業季報、展望而定。

目前印度企業獲利表現已從谷底逐漸向上，明後年將趨穩，高盛預估，印度企業今年、明年 EPS 成長率分別為 13%、14%，優於亞太多數國家；長期而言，在產能利用率提升、負債比降低、淨利率擴張等驅動因素下，印度企業 ROE 仍有持續上揚空間，在未來幾年將有機會創新高。

印股逆勢漲 印度股票基金也亮眼

印度股市逆勢漲，連帶印度股票基金表現也搶眼，根據 CMoney 資料顯示，今年以來，境內印度股票基金績效多繳出正報酬，其中，規模最大的瀚亞印度基金 (新台幣) 不僅抗跌，今年以來報酬率達 10%，相當亮麗。而且就短中長期來看，不管是 1 年、2 年、3 年、5 年的績效，也都十分穩健。

分析其投資組合，該檔基金主要以風險控管、穩健獲利為訴求，故多以佈建龍頭股、大型股為主，這也是其得以在今年市場劇烈波動下，仍有不錯表現的主因。另一方面，瞄準印度為內需市場導向，參與龐大的消費商機，在產業配置上，瀚亞印度基金聚焦金融、消費產業，合計占比近 6 成，這兩大板塊是印度經濟復甦的代表及縮影，也是帶動印度股市上揚的重要族群。

展望後市，雖然印股逼近高點，不過印度內需消費中，農村經濟是不可或缺的一環，在農村經濟逐漸復甦、村消費築底完成、農民收入回穩，以及政府投入大量的農村扶助資源、基礎建設之下，未來農村經濟將接棒演出，可望進一步推升印股動能。因此，若印股有回檔修正，投資人不妨逢低布局印度基金，以參與印度長線行情。

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