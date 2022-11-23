WSJ：美歐尋求俄油價格上限 設每桶60美元左右

《華爾街日報》週二 (22 日) 報導，美國和歐盟正尋求最早於週三就俄油價格上限達成協議，官員們正討論將其設定在每桶 60 美元左右，但也不排除設每桶 70 美元。

27 個歐盟成員國的大使週三將舉行會議，屆時他們將嘗試就價格達成一致，隨著歐盟在其 27 個成員國之間進行磋商，然後與美國和英國進行磋商，預計未來幾天將設定價格上限。

關於上限的談判仍然存在爭議，美國與歐盟尋求設定俄油價格上限在每桶 60 美元左右，不過，價格上限仍可能高達 70 美元。

拜登政府官員將俄羅斯向烏克蘭發動戰爭前的平均每桶 65 美元左右的作為衡量上限標準之一。

烏克蘭經濟顧問表示，將價格上限訂在每股 60 美元或 65 美元，這聽起來很合理，但從烏方角度來看，烏國希望看到可能的最小值，即邊際生產成本。

包括波蘭和立陶宛在內的許多國家都呼籲價格設定一個低門檻。波蘭支持設定俄油價格上限約為每桶 20 美元。

同時，歐盟傳出提議增加 45 天的寬限期，適用於 12 月 5 日 (石油製裁的生效日期) 之前裝載的石油，以及 1 月 19 日之前卸載的石油，以及放寬關鍵航運條款，放鬆對俄羅斯原油制裁力道。

美國財政部週二釋出俄油價格上限政策的新指引，重申只有在明知違反價格上限的情況下向俄羅斯石油運輸提供服務的公司才會受到處罰。

新指引指出，俄油上限價格可能會隨著時間的推移而變化，西方國家在考慮改變上限時將監測能源市場狀況，可能每一季或每半年進行一次調整。