南韓央行放慢緊縮步調僅升息1碼 下修明年增長預測

南韓央行 (BOK) 周四 (24 日) 宣布升息 1 碼 (25 個基點)，一如預期放慢緊縮步伐，試圖在不拖累經濟成長的情況下抑制通膨，該行並下修明年的成長預期。

繼 10 月升息 2 碼後，南韓央行周四把基準利率調升 1 碼至 3.25%，是 2012 年 7 月以來最高水平。根據路透調查，30 位經濟學家當中只有 1 位預測升息 2 碼，其他均預測 1 碼。

央行重申今年經濟成長預測 2.6% 不變，但將 2023 年增長預測自先前的 2.1% 下修至 1.7%，通膨預期自先前的 3.7% 下調至 3.6%。

截稿前，韓元兌美元微升 0.05%，至 1336.13 韓元兌 1 美元。自從 10 月底觸及 13 年低點以來，韓元匯價已反彈超過 7%。

目前南韓通膨水準幾乎是央行 2% 目標的三倍，官員們正試圖在控制通膨與債務增加、房價暴跌和出口下滑之間取得平衡。南韓現在是全球負債最多的國家之一，且上月房價跌幅創下 2003 年以來最大，出口也是兩年多來首度下滑。

面對頑強的通膨壓力，南韓央行正在推動有史以來最激進的緊縮政策，自 2021 年 8 月來累計已升息 275 個基點，且 7 月和 10 月還各升息 50 個基點，是 1999 年推出現行貨幣制度以來首見。