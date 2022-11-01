南韓出口兩年來首度下滑 預示全球經濟正在降溫

南韓 10 月出口出現兩年來首次下滑，這是全球經濟在升息壓力下降溫一個最明顯的信號。

南韓產業通商資源部周二 (1 日) 公布的數據顯示，南韓 10 月出口額年減 5.7%，為 524.8 億美元，低於經濟學家預期，進口額年增 9.9%，為 591.8 億美元，貿易收支出現 67 億美元逆差。

南韓出口世界多數經濟體所需的晶片、顯示器、成品油等關鍵產品，其貿易的表現堪稱是「全球煤礦中的金絲雀」。數據顯示，南韓最大的收入來源晶片產品出口，也出現自 2019 年年末以來的最大降幅，而對中國的出口，也是自疫情爆發以來首次見到兩位數萎縮。

韓華資產管理公司策略師 Roh Hyun-woo 表示，這是一個早期指標，表明全球經濟的需求正在放緩。「利率正在上升，信貸市場緊張，情緒正在減弱，出口反映了這些趨勢。」

南韓貿易收支自今年 4 月起連續 7 個月出現逆差，這是近 25 年逆差持續最長的一次，上一次發生在 1995 年 1 月至 1997 年 5 月金融危機期間。67 億美元逆差，則較專家預期的 35 億美元高出近一倍。

依出口項目看，汽車 (28.5%)、二次電池 (16.7%)、石油製品 (7.6%) 的出口增加。雖然汽車和二次電池出口創下歷年 10 月新高，但半導體和石化的出口分別年減 17.4% 和 25.5%。

按出口目的地來看，對歐盟 (10.3%) 和美國 (6.6%) 的出口增加，但對中國 (-15.7%)、日本 (-13.1%) 和東協 (-5.8%) 的出口減少。

南韓這一統整貿易、工業及能源的部門表示，南韓大部分能源需求依賴進口，10 月份能源進口增長 42.1% 至 155.3 億美元，帶來貿易赤字。

政府指出，出口下降是由於俄羅斯和烏克蘭之間的長期戰爭，以及主要國家收緊貨幣政策，造成全球經濟放緩所導致。它補充說，中國需求減少和半導體價格下降，以及高基數效應，也導致出口下降情況。