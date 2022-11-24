南韓卡車司機今年第二度罷工 供應鏈風險恐再升溫

南韓工會卡車司機周四 (24 日) 展開今年第二度全國性罷工，由於這波行動集中在主要港口，市場擔憂此舉恐衝擊汽車、石化及燃料等重要商品出口，使供應鏈風險再度升溫。

這波罷工行動在周四上午於南韓全國 16 個地點進行，包含現代汽車工廠所在的蔚山港。代表 2.5 萬名成員的南韓貨運卡車司機團結工會 (Cargo Truckers Solidarity Union, CTSU) 沒有在周三 (23 日) 的聲明中透露罷工細節，但一位工會代表曾表示計劃封鎖國內的所有港口。

南韓卡車司機此前呼籲延長即將在今年到期的「安全貨運費率機制」，即保障最低工資，同時擴大其他產業卡車司機的福利，雖然政府已同意將機制延長三年，但不同意將適用範圍擴大至其他產業，如燃料和鋼鐵運輸。

南韓交通部長 Won Hee-ryong 本周稍早解釋，無法證明安全貨運費率機制有助於改善職業安全，這也是政府拒絕擴大適用範圍的原因。

CTSU 警告，罷工行動恐導致國內主要煉油廠的石油供應以及主要港口、工廠運輸中斷，幾乎所有工會成員 (約占全國卡車司機的 6%) 都將參與這次行動，一些非工會成員也會加入。

不到六個月的第二次重大罷工，引發外界對於今年 6 月事件重演的擔憂，當時的抗議活動持續超過一周，導致貨物生產和運輸嚴重延誤，對南韓汽車、石化和鋼鐵等關鍵產業造成的損失估達 1.6 兆韓元 (約 12 億美元)。