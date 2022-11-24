紅杉資本合夥人：這波衰退比金融危機、網路泡沫時期更糟

紅杉資本 (Sequoia Capital) 全球管理合夥人 Doug Leone 認為「科技擱淺」 (Tech Wreck) 不會那麼快結束，警告今年的經濟衰退恐更甚以往，且至少會持續到 2024 年。

Leone 對全球經濟前景態度悲觀，他認為今年的情況比 2008 年和 2000 年還要更嚴重、更具挑戰性。後兩者分別為金融危機和網路泡沫。

他說：「我們現在正面臨全球危機，各地利率都在上升，消費者的錢快要花完，我們有能源危機及各種地緣政治挑戰。」

身處在當前環境，科技業領導者和投資人被迫承受更高的利率和惡化的總體經濟。隨著各國央行升息，高成長科技股持續走低，那斯達克綜合指數今年已跌近 30%，跌幅超過道指和標普 500 指數。

上述情況連帶拖累 Stripe、Klarna 等非上市公司估值，這些科技新創紛紛警告應控制成本並專注於基本面。

Leone 說：「想想過去兩、三年發生的事：資本多到無論你做任何事情，都能從投資人手中獲取報酬，不管決策好壞，你都能拿到錢，這不是好的學習方式，但這一切已經過去了」

「我們會發現... 消費者已耗盡金錢，需求減少，科技公司被砍預算，我們必須為長時間處於這種情況做好準備。」Leone 預估科技公司估值至少要到 2024 年才能恢復。

至於私人市場，他認為還在種子輪 (seed-stage) 的新創公司，受影響程度將小於已處在後期 (later-stage) 的新創公司，因為後者對公開市場的走勢更敏感。