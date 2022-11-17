小摩：美經濟明年溫和衰退 Fed2024年開始降息

摩根大通經濟學家預估，在聯準會 (Fed) 持續升息影響下，美國經濟將在明年陷入溫和衰退，可能導致超過 100 萬美國人失業，隨後 Fed 將在 2024 年降息。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 和 Daniel Silver 在報告中表示，Fed 可能會在 12 月將基準利率上調 2 碼 (50 個基點)，並在 2023 年前兩次會議分別上調 1 碼 (25 個基點)，以達到 4.75% 至 5% 的利率區間，隨後暫停升息。

報告表示，美國通膨將會逐年下降，使 Fed 能在 2024 年第二季開始每季降息 2 碼 (50 個基點)，到 2024 年年底利率預估將回落至 3.5%。

報告也表示，需求下降最終會導致勞動力市場疲軟，可能會導致超過 100 萬個工作崗位流失。勞動力市場疲軟將使 Fed 相信，已經可以開始放寬貨幣政策，邁向更加中性的政策。

摩根大通知名分析師 Marko Kolanovic 先前也表示，經濟衰退風險仍在上升，這打擊樂觀情緒，而 10 月 CPI 數據為異常，未能降低央行繼續快速拉高利率的風險。

避險基金巨頭英仕曼集團 (Man Group) 執行長 Luke Ellis 表示，只要 Fed 仍試圖將通膨率拉回到 2% 的目標，美國經濟衰退就是「不可避免」的。

Ellis 預計明年美國通膨率將降至 3.5% 至 4%，給 Fed 帶來一個暫停升息理由。儘管如此，他認為 Fed 堅持升息的時間將會比人們預期的更長。