美國感恩節連假將出現報復性出遊 看不到經濟衰退隱憂

儘管經濟衰退烏雲壟罩，今年感恩節連假周末出遊的美國民眾將絡繹不絕，預估公路和空中運輸將出 2019 年以來不曾見過的盛況，熟悉的排隊景象將重現。有學者將現況與百年前西班牙流感大流行後的景象相比，「咆哮的 20 年代」歷史再度上演。

美國汽車協會 (AAA) 表示，這個周末連假，機場和公路交通可能都將大打結。該機構預估，全美將有 5360 萬人出門，是 2019 年感恩節連假出遊人數的 98%。

AAA 旅遊資深副總 Paula Twidale 說，今年大家渴望和親友共度時光，使 2022 年成為過去 20 年來數一數二繁忙的旅遊時節。不管搭飛機還是搭車，大家最好提前規劃，並記得保持耐性，「美國的報復性出遊趨勢似乎還沒減退」。

AAA 表示，航空旅遊將比去年同期成長近 8% 至 450 萬人，直逼 2019 年人數的 99%。另外，將近 4900 萬人打算開車出門，比去年同期略增 0.4%，和 2019 年相比僅低 2.5%。

各種旅遊模式占比，資料取自 AAA

達美航空 (DAL-US) 預估 11 月 18 日到 29 日期間的乘客接近 600 萬人，相當於每天載運 50 萬名成空，美國航空 (AAL-US) 所估的乘客人數為 680 萬人。

這一切發生在經濟可能衰退、科技業裁員、通膨高漲、聯準會 (Fed) 大幅升息的背景下，為何消費者毫無懼色？

Bankrate.com 資深產業分析師 Ted Rossman 說，美國消費者信心已經低迷一年多，但真實的支出數據相對樂觀，其中一個原因是失業率處於 50 年低點 (10 月失業率為 3.7%)，因此許多人仍有能力支付帳單。與歷史數據相比，企業違約率、家庭債務所得比也都偏低。

宛如「咆哮的 20 年代」

Rossman 解釋，儘管通膨高昂，但若工資有所成長，消費者仍感覺自己有餘裕，至少現在還是如此。

水牛城大學行銷管理學院學者 Charles Lindsey 認為，消費者今年感恩節的行為充滿互相衝突的訊號，值得玩味，就像 1980 年流感大流行過後「咆哮的 20 年代」(Roaring Twenties)。

高通膨環境下，人們花費更多，但沒有得到更多 (圖: AFP)

因為疫情，旅遊、外食等活動暫緩已久，即使通膨高漲、經濟烏雲壟罩，這些被壓抑的需求仍然一次爆發。

然而紐約聯準銀行本周發布的消費者預期調查顯示，消費者對經濟前景充滿不確定性。預估一年後失業率上升的受訪者比率，達到 2020 年 4 月以來最新水準。最新數據還顯示，11 月密大消費者信心指數低於預期。

Rossman 認為，通膨仍然讓人感到痛苦，也就是說，人們消費金額更高，但卻沒有獲得更多的東西，形成人們感受不太良好，但卻花更多錢的循環。