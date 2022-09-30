歐元區9月通膨升至10%續刷紀錄新高 ECB升息壓力大

歐元區 9 月通膨率飆升至 10% 的紀錄新高，超乎市場預期的 9.7%，歐洲央行（ECB）面臨在 10 月再度大幅升息的壓力。

歐盟統計局（Eurostat）周五（30 日）公布數據顯示，歐元區 9 月調和消費者物價指數（CPI）初值從 8 月的 9.1% 向上攀升至 10% 續創歷史新高，也高於市場預期的 9.7%，連續第五個月打破市場預估；按月來看，9 月歐元區調和 CPI 成長 1.2%，高於預期的 0.9% 與前值 0.6%。

歐元區通膨升溫的主因是受能源與食品價格推動，9 月歐元區能源價格年增 40.8%，交 8 月的 38.6% 進一步成長。食品、酒類和菸草價格也在加速上漲，9 月年增 11.8%，而 8 月增幅為 10.6%。

這份報告可能會讓歐洲央行忐忑不安，數據表明通膨受需求推動逐漸升溫，而且可能變得根深蒂固，遠遠高於歐洲央行的 2% 通膨目標。

此外，歐洲央行密切觀察通膨的指標之一剔除能源與食品的核心調和 CPI 在 9 月也達到 4.8% 的歷史新高，超乎預期的 4.7% 和前值 4.3%。歐洲央行在 7、9 月大幅升息後該通膨指標仍在升溫，強化了該央行在 10 月繼續大幅升息的壓力。

ING 分析師 Bert Colijn 表示，9 月通膨數據全面不佳，各大項目的通膨都在加速，替歐洲央行於 10 月再次升息 3 碼（75 個基點）奠定基礎。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）分析師 Ken Wattret 表示，儘管經濟前景黯淡，但兩位數的整體通膨與日益令人擔憂的核心通膨飆升，讓歐洲央行別無選擇，只能繼續提高政策利率。他說，歐洲央行承受不起令人失望的後果。

儘管距歐洲央行下次利率會議還有近 1 個月的時間，但先前兩次會議共升息 125 個基點後，許多政策制定者已替 10 月 27 日再次升息 3 碼提出充分理由，將創下歐洲央行有紀錄以來最快的政策收緊步伐。

市場預估，到今年年底，0.75% 的存款機制利率將升至 2% 左右，明年春季將升至 3% 左右，然後趨於平穩。